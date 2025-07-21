Шансов спасти не было: россиянин вонзил в сердце соседа деревянную ножку стула

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В Находке мужчина в ходе ссоры убил соседа ножкой стула

В Находке Приморского края между двумя мужчинами возник конфликт. Во время него один вонзил во второго деревянную ножку стула, сообщает РЕН ТВ .

Драка произошла у дома на улице Гагарина 19 июля. Ее устроили два соседа, что-то не поделившие между собой. Во время потасовки 36-летний мужчина ударил 40-летнего оппонента ножкой от деревянного стула прямо в сердце.

На место происшествия прибыли медики, которые пытались спасти мужчину. Несмотря на их усилия, пострадавший умер в карете скорой помощи.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали, он признал вину.

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