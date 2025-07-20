Подросток ударил ножом товарища в московской гостинице «Космос»
В Москве подросток ударил ножом товарища. Инцидент произошел в гостинице «Космос», сообщает Mash.
Известно, что подростки приехали в Москву на экскурсию из Первоуральска. Вечером они повздорили из-за того, что один попытался смешно сфоткать другого и отправить девчонкам ради шутки.
Пострадавший подросток получил неглубокие порезы. Его госпитализировали.
Отмечается, что нож нападавший привез с собой. По его словам, он взял его, чтобы резать колбасу.
Ранее житель подмосковного города Пушкино зарезал ножом в шею знакомого.