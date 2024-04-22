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Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в Японском море

В Южной Корее заявили о пуске КНДР баллистической ракеты в Японском море
Происшествия

Фото - © Happyphotons / Фотобанк Лори

Северная Корея вновь провела пуск баллистической ракеты в направлении Японского моря, сообщает РИА Новости.

Информацию о запуске КНДР неопознанной ракеты обнародовало южнокорейское Объединенное командование начальников штабов.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

По данным Минобороны Японии, выпущенная со стороны Северной Кореи баллистическая ракета упала в море.