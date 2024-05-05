Пик активности метеорного потока эта-Аквариды придется на 6 мая

Максимальная активность потока метеоров эта-Аквариды будет зафиксирована в ночь на 6 мая, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

В этот период ожидается до 50 «падающих звезд» в час.

«Майское небо порадует „метеорным дождем“ из созвездия Водолей. С 19 апреля по 28 мая 2024 действует поток эта-Аквариды <…> или Майские Аквариды», — пояснили в планетарии.

Также специалисты добавили, что широкий максимум потока наблюдается до 10 мая. Число вспышек на небе будет достигать около 30 в час.