СМИ: взрывы слышны в украинском Днепропетровске

Серия взрывов прогремела в украинском Днепропетровске, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

«В Днепре (Днепропетровске — ред.) слышны звуки взрывов», — сказано в публикации.

Отмечается, что сигнал воздушной тревоги был объявлен в Харьковской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей России и ДНР.

Ранее сообщалось о взрывах в Харькове и Сумах.

В Белгородской области РФ также был объявлен сигнал ракетной опасности, однако его отменили через 16 минут.