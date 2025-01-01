«Сестра, дай мне свой номер»: в Москве сталкер преследует 17-летнюю школьницу
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В Москве неизвестный мужчина преследует 17-летнюю девушку. Родители бьют тревогу и боятся отпускать школьницу одну из дома, сообщает Msk1.ru.
Подросток рассказала, что незнакомец присылает ей видеосообщения, на которых предлагает провести ночь вместе.
«Сестра, дай мне свой номер. Номер, адрес, куда надо подъехать. Давай позвони подружкам. Спроси, сможем с ночевкой поехать, посидим. Ты красавица», — сказал мужчина на одном из отправленных видеосообщений.
При этом после блокировки преследователя в мессенджеры он продолжает писать с других аккаунтов.
Отец девочки ходит с дочерью в школы и на дополнительные занятия, так как боится отпускать ее одну. По факту случившегося следственный комитет начал проверку.
Ранее в Алтайском крае влюбленный сталкер-наркоман долгое время преследовал, а затем напал на девушку. Мужчина неоднократно угрожал не только пострадавшей, но и ее молодому человеку.