«Сестра, дай мне свой номер»: в Москве сталкер преследует 17-летнюю школьницу

В Москве неизвестный мужчина преследует 17-летнюю девушку. Родители бьют тревогу и боятся отпускать школьницу одну из дома, сообщает Msk1.ru .

Подросток рассказала, что незнакомец присылает ей видеосообщения, на которых предлагает провести ночь вместе.

«Сестра, дай мне свой номер. Номер, адрес, куда надо подъехать. Давай позвони подружкам. Спроси, сможем с ночевкой поехать, посидим. Ты красавица», — сказал мужчина на одном из отправленных видеосообщений.

При этом после блокировки преследователя в мессенджеры он продолжает писать с других аккаунтов.

Отец девочки ходит с дочерью в школы и на дополнительные занятия, так как боится отпускать ее одну. По факту случившегося следственный комитет начал проверку.

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