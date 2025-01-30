сегодня в 09:21

Сенатор от Канзаса: 60 жителей штата погибли в авиакатастрофе в Вашингтоне

Американский сенатор от Канзаса Роджер Уэйн Маршалл допустил, что в авиакатастрофе, которая произошла в небе над Вашингтоном, погибли 60 жителей штата, сообщает ТАСС .

Пассажирский самолет Bombardier и военный вертолет Black Hawk столкнулись над Вашингтоном в США при посадке в Национальном аэропорту Рейгана. На борту лайнера находились 64 человека.

По меньшей мере 19 тел погибших достали из реки Потомак. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что армия и министерство обороны Штатов начали расследование авиакатастрофы.