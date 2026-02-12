Семья виновника ДТП потребовала 1 млн рублей с матери погибшей девочки на Урале

Судебные разбирательства после лобового столкновения автомобилей на трассе продолжаются уже шестой год. Само ДТП произошло в октябре 2020-го на дороге Петровский — Сычево — Лазурный. Тогда Hyundai Santa Fe под управлением бывшего сотрудника МВД вылетел на встречку и врезался в лоб Kia Ceed, за рулем которого сидела экс-сотрудница челябинского комитета дорожного хозяйства.

В обеих машинах находились дети. В первой — девятилетняя дочь водителя, которая не была пристегнута и получила травмы, а во второй — 11-летняя девочка, которая скончалась на месте.

Вину водителя Hyundai признали, ему назначили 2 года колонии-поселения. Позже женщина взыскала с него 2,5 млн рублей компенсации морального вреда. Также суд признал недействительными сделки по переписыванию недвижимости виновника на родственников — имущество вернули в его собственность.

В ответ супруга виновника аварии подала иск к матери погибшей девочки о компенсации морального вреда дочери — 1,126 млн рублей. В качестве основания она указала статью 1079 ГК РФ, которая обязывает владельцев источников повышенной опасности возмещать вред, причиненный ими. При этом вина женщины в ДТП не установлена ни в уголовном, ни в гражданских процессах.

