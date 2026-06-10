Съели медведи? Следы хищников нашли на месте пропажи Усольцевых

Следователи 4 июня возобновили масштабные поиски пропавшей семьи.

Как отметили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт», в районе поисковых работ несколько раз находили следы присутствия медведей.

«Чтобы не допустить встречи с животными, добровольцы поднимали в воздух БПЛА, проверяя территорию с тепловизором», — уточнили в отряде.

При этом поиски семьи проходили в непростых условиях. Несмотря на начало лета, на высоте и в затененных участках гор все еще лежит снег, которых осложняет передвижение пеших групп по территории.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина и их пятилетняя дочь бесследно исчезли 28 сентября 2025 года. Семья находилась в турлагере и отправилась на прогулку к местным скалам в легкой одежде, рассчитывая на короткий поход длительностью в несколько часов. Однако к своему автомобилю, который остался припаркованным на окраине Кутурчина, туристы так и не вернулись.

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