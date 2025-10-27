«Сейчас в***** в лицо»: в Петербурге подростки избили женщину в автобусе

В Петербурге в автобусе подростки избили женщину после просьбы не шуметь

После замечания о недопустимости пения с использованием нецензурной брани в общественном транспорте, группа подростков в автобусе Санкт-Петербурга напала на женщину. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «112» .

Обычная утренняя поездка в автобусе для Галины Ходос обернулась визитом в травмпункт. Ей не посчастливилось стать попутчицей компании молодых людей, которые крайне враждебно отреагировали на просьбу соблюдать тишину и не использовать нецензурную лексику. После этого женщине стали угрожать физической расправой, пообещав сломать ей пальцы и ударить локтем в лицо.

От словесных угроз юные злоумышленники перешли к физической агрессии: один из них нанес удар в область груди, выбив из рук телефон, что сопровождалось одобрительными выкриками остальных. Хулиган также применил электрошокер. Прекратить бесчинства удалось лишь благодаря вмешательству кондуктора. Естественно, ни один из подростков не оплатил проезд.

Пострадавшая зафиксировала полученные телесные повреждения, обратилась с заявлением в полицию и выражает надежду на скорейшее задержание правонарушителей, устроивших беспорядки в общественном транспорте.

