«Сама сдыхай, гнида»: боец ВСУ убил девушку за призыв умереть за Украину

Боец 125-й бригады теробороны ВСУ, судя по документам расследования, убил своего медика Наталью Депу, когда она призвала его и сослуживцев «достойно умереть за Украину в бою», сообщает aif.ru .

Мужчина ударил ее прикладом в голову, после чего медэксперт рухнула, ударилась черепом о камень и умерла через час, не приходя в сознание.

Депа некогда работала косметологом во Львове, после чего добровольно вступила в армию Украины. В один из дней службы Депу отправили с задачей замотивировать украинских бойцов отправиться в бой, поскольку сами военные отказывались это делать.

Дословный диалог между медиком и бойцами неизвестен, однако в материалах дела говорится, что после беседы один военный взял в руки приклад автомата и со словами: «Сама сдыхай, гнида», ударил Депу в голову. Девушка упала и вскоре умерла.