Сама просила: житель Петрозаводска задушил девушку во время секса на вечеринке

В Петрозаводске 22-летняя девушка скончалась после интимной близости на предновогодней вечеринке. Возбуждено уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Долго будет Карелия сниться» .

Трагедия произошла в ночь на 22 декабря в квартире одной из многоэтажек. Во время молодежной вечеринки между 22-летней девушкой и 39-летним мужчиной возникла взаимная симпатия. К утру нетрезвые молодые люди начали засыпать, а пара решила уединиться в одной из комнат.

Однако любовные утехи закончились вызовом бригады скорой помощи. Во время секса девушка неожиданно потеряла сознание. Медики сделали все возможное, но спасти участницу вечеринки не удалось.

Прибывшие на место следователи обнаружили следы удушения на шее погибшей. В ходе допроса мужчина рассказал, что во время интимной близости девушка сама об этом просила.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

