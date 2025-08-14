«С**** такая!»: в Подмосковье покрытая женщина била и таскала за волосы девочку

Покрытая женщина избивала и таскала за волосы девочку у подъезда в Подмосковье

В Балашихе уличная камера запечатлела, как женщина с покрытой головой наносила девочке удары по лицу, голове, держала ее за волосы и била о стену, параллельно называя ее «с**** такой». Очевидцы утверждают, что агрессивная дама, предположительно, работает воспитательницей в детском саду. Кадры с места событий опубликовала «Осторожно, Москва» .

Кадры избиения сняты около одного из жилых домов на улице Бояринова. В ролике видно, как покрытая женщина избивает несовершеннолетнюю, держащую самокат, и говорит, судя по всему, на иностранном языке. По информации журналистов, женщина набросилась на девочку из-за того, что ей пришлось искать ее по двору.

«С*** такая! С**** такая! Я тебя ищу уже целый час!» — кричала женщина на видео.

После того, как агрессивная дама завела плачущую девочку в подъезд, она продолжила бить ее по голове и ругать.

Очевидцы заявили, что узнали агрессивную жительницу — она якобы работает воспитателем в детсаду. Местные жители уже просят правоохранителей вмешаться в ситуацию и дать правовую оценку поведению женщины, избивавшей девочку.