Британское правительство намеренно скрывало факты массовых изнасилований детей приезжими мужчинами из Пакистана. Они происходили на территории государства на протяжении десятилетий, сообщают « Военкоры Русской Весны » со ссылкой на материал The Telegraph.

Целями мигрантов в Британии часто становились девочки в возрасте 11-15 лет. Их накачивали запрещенными веществами, алкоголем, а затем подвергали групповому изнасилованию. Нередко в такую ситуацию попадали девушки из интернатов.

Однако британские власти никак на подобные инциденты не реагировали. Они считали, что поднимать эту проблему — «политически некорректно», ведь «подобные заявления могут вызвать «расовый бунт»».

«Власти намеренно закрывали глаза на ужасающие издевательства над детьми со стороны банд, состоящих преимущественно из пакистанцев», — отмечается в материале.

Средства массовой информации и оппозиционные партии Великобритании потребовали провести расследование. Они хотят, чтобы общественность узнала, по какой причине за эти преступления никого не наказали.

Ситуацию также прокомментировал американский миллиардер Илон Маск. Он сказал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен покинуть свой пост. Также ему должны предъявить обвинения за соучастие в «самом страшном массовом преступлении в истории Британии».

Дело в том, что некоторые изнасилования происходили и с 2008 по 2013 год, когда Стармер был главой Королевской прокурорской службы.

Ранее британские военные попросили власти активнее вкладывать средства в оборону, армию и ВПК. Они боятся, что Россия заметит слабость армии Соединенного Королевства и воспользуется этим.