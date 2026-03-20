Русского туриста и спасателя унесло сильным течением в океан на Филиппинах

Турист из РФ погиб, когда отдыхал на Филиппинах. Его унесло в открытый океан сильным течением, а спасатель, бросившийся на помощь, утонул следом, сообщает SHOT .

Инцидент случился на популярном у туристов пляже Пука Бич на острове Боракай. Утром путешественник из России отправился купаться, однако его начало уносить в открытое море отбойным течением.

Спасатель, дежуривший на пляже, отправился помогать мужчине, но спасти его не удалось. Он добрался до тонущего, но не смог надеть на него спасательный жилет и утонул сам. Трупы погибших смогли найти только через 11 часов.

На Пука Бич есть подводные течения и мощные волны. Поскольку есть пролив между двумя островами, там постоянно появляются опасные ситуации.

Хоть туристов и постоянно предупреждают об опасности, они игнорируют риски и погружаются в воду там, где запрещено. В результате течение уносит людей на скалы в конце пляжа или в открытое море.

