Ручки с секретом: в Москве изъяли более 3 тыс единиц шпионской техники

сегодня в 13:36

Сотрудники МВД и ФСБ России пресекли незаконный оборот специальной шпионской техники в Москве. Из продажи изъято более 3 тыс. устройств, предназначенных для негласного получения информации, сообщает Общественная Служба Новостей .

По информации официального представителя МВД Ирины Волк, подозреваемый организовал канал поставки такой техники из-за рубежа с целью дальнейшей реализации на популярных интернет-площадках и в торговых центрах столицы.

Видеозаписывающая аппаратура была замаскирована под различные бытовые предметы — ручки, часы, сетевые адаптеры, пауэрбанки, игрушки и мини-диктофоны.

По факту незаконного оборота специальных техсредств для негласного получения информации завели уголовное дело. Подозреваемый задержан и полностью признал свою вину. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.