Российской учительнице броском разбили бутылку об голову

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Педагогу бросили стеклянную бутылку в голову в Набережных Челнах

В Набережных Челнах учительница пострадала от бутылки, брошенной в нее с высоты. Сосуд попал педагогу в голову, сообщает Kazan First со ссылкой на социальные сети.

По словам очевидцев, в учительницу бросили стеклянную бутылку у дома 64/10. Происшествие попало в объектив камеры «умного» домофона.

«Скинули стеклянную бутылку с этажа и попали в девушку», — написал автор публикации.

На видео можно заметить, как к подъезду походит девушка. В этот момент ей прямо в голову влетает бутылка, которая разбивается от удара. Шокированная пострадавшая присела и схватилась за голову.

По словам свидетелей произошедшего, на место приезжала карета скорой помощи. Врачи решили госпитализировать раненую горожанку.