Российского дальнобойщика нашли убитым на севере Ирана

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Иранские правоохранительные органы выясняют, кто и при каких обстоятельствах застрелил российского дальнобойщика, который является уроженцем Дагестана, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Тегеране.

«Российская сторона призывает иранских коллег к срочному и тщательному расследованию, наказанию виновных и наведению порядка на погранпункте Астара», — сообщили дипломаты.

Предварительно известно, что тело убитого дагестанца нашли 16 декабря 2024 года в парке рядом с городом Астара. На теле погибшего есть след от огнестрельного ранения.

Генеральное консульство России в Реште следит за ходом расследования убийства россиянина. Семье и близким погибшего дальнобойщика дипломаты выразили соболезнования.