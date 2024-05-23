Российский «Искандер» сжег украинский истребитель в Днепропетровске
Российские силы ракетным ударом уничтожили украинский Миг-29
Российские силы ракетным ударом уничтожили украинский Миг-29 в Днепропетровске, пишет «Российская газета».
Издание ссылается на данные Telegram-канала FighterBomber, который сообщил, что истребитель ВВС Украины был обнаружен разведывательным беспилотником и затем уничтожен артиллерией.
Эту информацию подтвердили и в местном сопротивлении, сказано в статье.
Перед прилетом «Искандера» в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу, но истребитель это не спасло, подчеркивают авторы материала.