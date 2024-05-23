Российский «Искандер» сжег украинский истребитель в Днепропетровске

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Издание ссылается на данные Telegram-канала FighterBomber, который сообщил, что истребитель ВВС Украины был обнаружен разведывательным беспилотником и затем уничтожен артиллерией.

Эту информацию подтвердили и в местном сопротивлении, сказано в статье.

Перед прилетом «Искандера» в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу, но истребитель это не спасло, подчеркивают авторы материала.