Более 470 украинских бойцов удалось уничтожить российским военным на донецком направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также российские военные отразили контратаку украинской армии и уничтожили 20 боевых машин.

В ходе контрабатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab.

На данном направлении российские бойцы заняли выгодное положение и нанесли огневое поражение украинским солдатам в таких населенных пунктах, как Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка.