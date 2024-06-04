Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 в Запорожье

сегодня в 13:58

Подразделения группировки войск «Днепр» обнаружили и уничтожили штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины на запорожском направлении специальной военной операции, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также российский военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике формирований 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Работино и Лобковое Запорожской области.

За прошедшие сутки противник потерял около 75 бойцов, 3 автомобиля, 2 американские 155-мм гаубицы М777, 152-мм гаубицу Д-20 и 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б».

Вооруженные силы РФ продолжают специальную военную операцию, которая началась 24 февраля 2022 года.