сегодня в 19:31

Российские туристы попали под лавину на горнолыжном курорте в Грузии

На грузинском горнолыжном курорте во время катания произошел сход лавины, которая накрыла нескольких туристов. Среди лыжников были россияне, сообщает РЕН ТВ .

ЧП произошло в субботу у вершины Тетнульд в регионе Верхняя Сванетия.

На опубликованных кадрах видно, как туристы спускаются на лыжах с вершины. Затем лыжники пытаются откопать людей, которых накрыло сошедшей лавиной.

По словам россиянки, почти всем пострадавшим удалось выбраться из-под завалов. Одного из туристов спустили вниз на специальных носилках.

В настоящее время на месте ЧП работают спасатели. По предварительным данным, в результате схода лавины погибших нет.

