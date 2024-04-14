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Российские морпехи уничтожили миномет ВСУ на правом берегу Днепра

Российские военные уничтожили минометный расчет ВСУ
Происшествия

Морпехи Черноморского флота уничтожили миномет ВСУ на правом берегу Днепра при попытке высадки противника, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Разведчики выявили место высадки украинских террористов и передали координаты цели минометному расчету.

Российские военные несколькими выстрелами поразили позиции врача.

«Благодаря слаженной работе подразделений группировки войск „Днепр“, в том числе отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота, все группы противника уничтожаются на подходе к нашему берегу», — сказано в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что поражается личный состав и плавсредства противника.