Морпехи Черноморского флота уничтожили миномет ВСУ на правом берегу Днепра при попытке высадки противника, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Разведчики выявили место высадки украинских террористов и передали координаты цели минометному расчету.

Российские военные несколькими выстрелами поразили позиции врача.

«Благодаря слаженной работе подразделений группировки войск „Днепр“, в том числе отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота, все группы противника уничтожаются на подходе к нашему берегу», — сказано в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что поражается личный состав и плавсредства противника.