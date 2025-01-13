Российская эскортница бросила умирать 6-летнего сына дома в Мексике

В Мексике россиянка Ольга И., оказывающая секс-услуги, заморила голодом своего 6-летнего сына Омара. Женщина оставила его одного дома, уехав в клуб, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Перед Новым годом 34-летняя женщина позвонила врачам и заявила, что у ее сына плохое самочувствие. Медики обнаружили мальчика без сознания в квартире без воды, газа и тепла. Ребенка госпитализировали, но в больнице он скончался. Предварительная причина смерти — голод.

Ольга отказалась от дачи показаний, сославшись на то, что плохо знает испанский. Когда правоохранители покинули квартиру, россиянка сбежала. Ее местоположение неизвестно до сих пор.

Согласно материалам следствия, Ольга — секс-работница. За несколько дней до звонка медикам она отправилась в ночной клуб, бросив сына одного.

Отец умершего мальчика — мексиканец Марко Антонио Миджангос. После рождения сына пара разошлась, а Ольга подала в суд на экс-бойфренда. В Facebook* россиянка часто обращается к Марко: тот не помогает финансово и никак не занимается ребенком.

Местные журналисты решили, что Ольга начала оказывать секс-услуги для того, чтобы прокормить семью.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ.