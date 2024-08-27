Россиянин пытался отправить в ЕС зубы и фрагменты челюсти древнего носорога
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Россиянин попытался отравить в Германию окаменелые зубы и фрагменты нижней челюсти древнего шерстистого носорога. Возбуждено уголовное дело, сообщает Baza.
В почтовое отделение города Геленджик пришел 41-летний местный житель, который собирался отправить якобы сувениры для знакомых из Германии. Посылкой заинтересовались таможенники, которые выяснили, что в коробке находились 22 окаменелых зуба и фрагмент нижней челюсти древнего шерстистого носорога.
Согласно проведенной экспертизе, окаменелые останки являются культурными ценностями, поэтому для вывоза их из страны необходимо получить разрешение Минкульта РФ.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей). Суд назначил фигуранту наказание в виде 3 лет тюремного заключения условно.
Зубы и фрагмент челюсти древнего шерстистого носорога передадут в один из музеев Краснодарского края.