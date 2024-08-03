Россияне пострадали при тушении пожара в Турции
При тушении лесного пожара в Турции ранены три российских спасателя
При тушении лесного пожара в Турции ранены три члена экипажа российского вертолета МЧС, пишет ТАСС.
«Вертолет типа Ми-8 потерпел крушение во время набора воды. Пятеро членов экипажа, включая троих граждан России, получили травмы», — говорится в сообщении агентства со ссылкой на управление лесного хозяйства Турции.
Причины происшествия выясняются.
Отмечается, что летчики смогли вплавь добраться до берега озера. Их здоровью ничего не угрожает, указано в публикации.