Россияне пострадали при тушении пожара в Турции

При тушении лесного пожара в Турции ранены три российских спасателя

При тушении лесного пожара в Турции ранены три члена экипажа российского вертолета МЧС, пишет ТАСС .

«Вертолет типа Ми-8 потерпел крушение во время набора воды. Пятеро членов экипажа, включая троих граждан России, получили травмы», — говорится в сообщении агентства со ссылкой на управление лесного хозяйства Турции.

Причины происшествия выясняются.

Отмечается, что летчики смогли вплавь добраться до берега озера. Их здоровью ничего не угрожает, указано в публикации.