Россиян предупредили о новых разрушительных паводках

Климатолог Киселев: масштабное наводнение в Орске не будет последним

На днях, 5 апреля, разрушение дамбы на реке Урал в оренбургском Орске повлекло за собой масштабное наводнение, в результате которого тысячи домов оказались подтоплены. Климатолог Андрей Киселев рассказал, как часто будут происходить подобные стихийные бедствия, сообщает Общественная Служба Новостей .

На протяжении последних 100 лет уровень воды в Урале неоднократно достигал рекордных значений. Наиболее разрушительным было наводнение 1957 года, когда уровень воды достиг 12 метров, что привело к серьезным повреждениям в Орске.

Климатолог Киселев опроверг распространенное мнение о том, что наводнения связаны с солнечной активностью. По его словам, увеличение частоты и интенсивности паводков обусловлено множеством факторов, в том числе изменением климата, в результате которого повышается температура, тают ледники и усиливаются экстремальные погодные явления.

Также причиной наводнений является увеличение количества осадков вследствие изменения климата, обезлесения и изменения ландшафта, которые способствуют более быстрому стоку воды в реки. Урбанизация и рост численности населения в прибрежных районах также увеличивает уязвимость к таким бедствиям.

Киселев подчеркнул важность принятия превентивных мер для снижения риска наводнений в будущем. Эти меры, кроме прочего, включают в себя улучшение водоотводных систем в городах, восстановление лесов и сохранение естественных водоемов, ограничение строительства и развития в прибрежных районах.

По словам Киселева, наводнение в Орске — это не единичный случай. Статистика свидетельствует о значительном увеличении частоты и силы природных катаклизмов в последние десятилетия, отметил эксперт.