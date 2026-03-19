Росгвардия протаранила автобус в Комсомольске-на-Амуре: пострадала пассажирка
В Комсомольске-на-Амуре автомобиль Росгвардии врезался в автобус
В Комсомольске-на-Амуре служебный автомобиль Росгвардии протаранил рейсовый автобус, сообщает Amur Mash.
ДТП произошло на перекрестке улиц Пионерской и Орджоникидзе. Служебная машина Lada Granta двигалась по второстепенной дороге и не уступила автобусу, который ехал по главной. В салоне общественного транспорта находились 10 пассажиров.
В результате столкновения пострадала 45-летняя женщина. Она получила травму головы.
Остальные пассажиры физически не пострадали, но испытали сильный стресс.
