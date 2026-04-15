Росгвардия Подмосковья за неделю выезжала по тревоге 1 580 раз

Сотрудники Росгвардии за неделю 1 580 раз выезжали по сигналам «Тревога» с охраняемых объектов в Подмосковье и обеспечили безопасность 132 мероприятий. По подозрению в преступлениях и административных правонарушениях задержаны 624 человека, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

Экипажи вневедомственной охраны оперативно реагировали на сигналы с охраняемых объектов. Благодаря их слаженным действиям краж на таких объектах не допущено. За отчетный период сотрудники задержали 624 гражданина по подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства.

Подразделения лицензионно-разрешительной работы провели 1237 проверок условий хранения оружия у физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъяли 132 единицы оружия. По фактам нарушений составлено 299 административных протоколов, аннулировано 44 разрешения.

Кроме того, подразделения специального назначения выполнили 33 задачи по силовому сопровождению специальных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников министерства внутренних дел с профессиональным праздником.

«Министерство внутренних дел в жизни нашего региона, как и любого другого, играет очень заметную роль. Мы вместе взаимодействуем и в том, что касается безопасности, регулярного сопровождения таких сложных дней, как праздники, мероприятия с большим количеством людей», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.