Росгвардейцы задержали пьяного, который устроил дебош в столичном хостеле

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения терроризировал московский хостел. Его пришлось ловить росгвардейцам, сообщает пресс-служба Росгвардии по столице.

Ведомство опубликовало кадры с моментом задержания мужчины. В кадре подозреваемый признался, что, будучи пьяным, устроил дебош в хостеле. Он скандалил, кричал матом в заведении.

«Я пьяный пришел в хостел, начал барагозить», — рассказал мужчина росгвардейцам.

Судя по кадрам, на место также были вызваны медики скорой помощи.

После задержания мужчину посадили в машину правоохранителей и увезли.

