Росгвардейцы задержали мужчину за попытку кражи в строительном гипермаркете Подмосковья

Сигнал «Тревога» поступил на пульт централизованного наблюдения с охраняемого торгового объекта, расположенного на Варшавском шоссе в Подмосковье.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии выяснили, что мужчина пришел в гипермаркет со своим шуруповертом. Он выбрал на витрине аккумулятор стоимостью более 3 тысяч рублей, спрятал его в сумку и попытался пройти мимо кассы, не оплатив товар.

Росгвардейцы задержали нарушителя, которым оказался 35-летний житель поселка Быково. Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит в том числе взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары – трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.