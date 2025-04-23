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«112»: боец Росгвардии на Priora сбил толпу на «зебре» в Мичуринске

В Мичуринске Тамбовской области автомобиль Lada Priora наехал на толпу людей, переходивших пешеходный переход. В результате ДТП пострадали минимум четыре человека, в основном — пенсионеры. Предварительно, за рулем Priora находился 45-летний силовик по фамилии Наркоцкий, утверждает Mash .

ДТП случилось на улице Интернациональная примерно в сотне метров от здания районной администрации. В результате аварии несколько людей отлетели в разные стороны, а один из пострадавших угодил прямо под машину.

Среди пострадавших — 78-летняя и 61-летняя женщины, мужчина 61 года и 17-летняя девушка. Трое из них получили тяжелые травмы.

По данным издания, за рулем отечественной машины находился водитель по фамилии Наркоцкий, который, предположительно, служит в Росгвардии. Его задержали прохожие еще до приезда полиции.

«112» также утверждает, что толпу в Мичуринске сбил сотрудник Росгвардии.