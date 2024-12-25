Росавиация находится в контакте с Azerbaijan Airlines после крушения самолета

Росавиация находится в контакте с авиакомпанией Azerbaijan Airlines, а также авиавластями Азербайджана и Казахстана после крушения пассажирского самолета вблизи аэропорта Актау, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Росавиация находится в контакте с перевозчиком AZAL, авиационными властями Азербайджана и Казахстана», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что нештатная ситуация на борту самолета могла возникнуть после столкновения со стаей птиц. Пилоты приняли решение «уйти» на запасной аэродром, которым стал Актау.

Представитель Росавиации добавил, что оперативные службы Казахстана продолжают поисково-спасательные работы на месте происшествия.

В среду около 09:30 по Москве лайнер Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение в Казахстане. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира. В результате ЧП погибли минимум 10 человек, еще 27 выживших пассажиров доставлены в больницу.

Из-за сильного тумана в столице Чечни борт перенаправили сначала в Махачкалу, а затем в Актау. Момент крушения пассажирского самолета попал на видео.