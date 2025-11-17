Резали голову под свист толпы: мигранты в Раменском снова провели «козлодрание»
Очередной турнир среди мигрантов по «козлодранию» состоялся в Раменском округе. Они отрезали животному голову под крики и улюлюканье толпы, сообщает «Многонационал».
Игра прошла 16 ноября. Труп животного использовали как снаряд.
Страдают от таких жестоких обычаев не только козы, но и лошади, которые часто травмируются, после чего их отправляют на забой.
Помимо жестокого обращения с животными, на турнире провели массовое несанкционированное собрание. Как рассказали очевидцы, на месте было около 300 человек, в том числе и дети. А еще на играх принимали ставки и устраивали тотализатор.
По сведениям местных жителей, такие сборища проходили в Раменском округе 2 и 9 ноября.
В день проведения жестокой игры жители несколько раз звонили на номер 112, обращения граждан были приняты.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.