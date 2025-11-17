Резали голову под свист толпы: мигранты в Раменском снова провели «козлодрание»

Мигранты в Раменском снова устроили турнир с отрезанной головой козла

Очередной турнир среди мигрантов по «козлодранию» состоялся в Раменском округе. Они отрезали животному голову под крики и улюлюканье толпы, сообщает «Многонационал» .

Игра прошла 16 ноября. Труп животного использовали как снаряд.

Страдают от таких жестоких обычаев не только козы, но и лошади, которые часто травмируются, после чего их отправляют на забой.

Помимо жестокого обращения с животными, на турнире провели массовое несанкционированное собрание. Как рассказали очевидцы, на месте было около 300 человек, в том числе и дети. А еще на играх принимали ставки и устраивали тотализатор.

По сведениям местных жителей, такие сборища проходили в Раменском округе 2 и 9 ноября.

В день проведения жестокой игры жители несколько раз звонили на номер 112, обращения граждан были приняты.

