Ревнивый и вспыльчивый: стали известны детали о похитителе девочки в Смоленске
Стали известны подробности о жизни мужчины, который похитил 9-летнюю девочку в Смоленске, сообщает 112.
Девочка пропала 24 февраля, когда пошла гулять с собакой. Выяснилось, что ее похитили. Подозреваемым оказался 43-летний, который уже был судим — он проходил по делу о хранении наркотиков. При допросе он рассказал, что держал школьницу в квартире у сожительницы.
Журналистам удалось поговорить с дочерью сожительницы похитителя. По ее словам, мать часто пила, а ее возлюбленный — ревнивый и вспыльчивый человек. Девушка заявила, что не знала о совместном проживании матери с мужчиной.
Самого обвиняемого в похищении она видела два раза в 2021 году и больше с ним не пересекалась. Про похищение она читала в СМИ, но не подозревала, что ее мать причастна к этой истории.
