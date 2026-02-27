Ревнивый и вспыльчивый: стали известны детали о похитителе девочки в Смоленске

Девочка пропала 24 февраля, когда пошла гулять с собакой. Выяснилось, что ее похитили. Подозреваемым оказался 43-летний, который уже был судим — он проходил по делу о хранении наркотиков. При допросе он рассказал, что держал школьницу в квартире у сожительницы.

Журналистам удалось поговорить с дочерью сожительницы похитителя. По ее словам, мать часто пила, а ее возлюбленный — ревнивый и вспыльчивый человек. Девушка заявила, что не знала о совместном проживании матери с мужчиной.

Самого обвиняемого в похищении она видела два раза в 2021 году и больше с ним не пересекалась. Про похищение она читала в СМИ, но не подозревала, что ее мать причастна к этой истории.

