Редкая ядовитая змея укусила женщину зимой в Москве

Редкая ядовитая змея голубая куфия укусила 50-летнюю москвичку среди зимы. Оказалось, что рептилия живет у женщины в домашнем террариуме, но в этот день она совершила побег, сообщает «112» .

Яд голубой куфии не смертельный, но может вызвать нарушение свертываемости крови и тяжелые аллергические реакции. Пострадавшую от собственного «питомца» москвичку отвезли в Склиф.

Врачи провели женщине антигистаминную терапию и детоксикацию и отпустили домой. Сейчас на месте укуса виднеется синяк, но на змею москвичка зла не держит.

Ранее россиянка сняла на видео огромного питона на берегу моря в Таиланде. За кадром друзья девушки ругали ее матом и требовали отойти от пресмыкающегося.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.