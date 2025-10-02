Ребенок провалился в строительный котлован и провел в нем ночь на Кубани

В Апшеронске Краснодарского края произошел несчастный случай: 11-летний Артем провел более 12 часов в строительном котловане. Инцидент произошел вечером 1 октября, когда мальчик возвращался после тренировки и не заметил яму на своем пути, сообщает Telegram-канал «112» .

Из-за наступивших сумерек ребенок не заметил вырытую под фундаментные сваи яму и провалился в нее. Несмотря на крики о помощи, никто не услышал мальчика, и он был вынужден провести всю ночь в холодной яме при температуре около +8 градусов.

Мать пострадавшего всю ночь искала сына, но обнаружить его удалось только случайным прохожим около 10 утра 2 октября. На место происшествия тут же вызвали спасателей, которые помогли ребенку выбраться из ямы.

После извлечения из котлована медики диагностировали у ребенка переохлаждение и травмы левой ноги — ушибы стопы и голени.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.