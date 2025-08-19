Ребенку оторвало руку на эскалаторе в торговом центре Екатеринбурга

В одном из торговых центров Екатеринбурга маленький ребенок получил серьезную травму руки на эскалаторе. Механизм затянул конечность малыша и оторвал ее, об этом сообщил начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, пишет РЕН ТВ .

Медики прилагают все усилия для спасения пострадавшего малыша. Свидетельница происшествия рассказала, что обратила внимание на ситуацию, услышав крики. Она сразу же отреагировала и принесла необходимые медицинские средства: жгут, бинты, перекись водорода для ребенка и нашатырный спирт для его матери.

По словам очевидицы, несмотря на тяжелую травму, мальчик не терял сознания до прибытия бригады скорой помощи.

Горелых сообщил, что медики оперативно поместили поврежденную часть конечности в холод и транспортировали ее вместе с ребенком в городскую больницу № 9 Екатеринбурга, где малыша в срочном порядке начали оперировать. Сколько лет мальчику, а также при каких обстоятельствах его рука попала в механизм эскалатора, не уточняется.