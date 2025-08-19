Ребенку оторвало руку на эскалаторе в торговом центре Екатеринбурга
В одном из торговых центров Екатеринбурга маленький ребенок получил серьезную травму руки на эскалаторе. Механизм затянул конечность малыша и оторвал ее, об этом сообщил начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, пишет РЕН ТВ.
Медики прилагают все усилия для спасения пострадавшего малыша. Свидетельница происшествия рассказала, что обратила внимание на ситуацию, услышав крики. Она сразу же отреагировала и принесла необходимые медицинские средства: жгут, бинты, перекись водорода для ребенка и нашатырный спирт для его матери.
По словам очевидицы, несмотря на тяжелую травму, мальчик не терял сознания до прибытия бригады скорой помощи.
Горелых сообщил, что медики оперативно поместили поврежденную часть конечности в холод и транспортировали ее вместе с ребенком в городскую больницу № 9 Екатеринбурга, где малыша в срочном порядке начали оперировать. Сколько лет мальчику, а также при каких обстоятельствах его рука попала в механизм эскалатора, не уточняется.