Разлетелась на куски: появилось видео взрыва авто капитана 1 ранга в Севастополе

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Момент взрыва машины военного в Севастополе попал на видео

В Сети появились кадры момента взрыва автомобиля, на котором передвигался начальник штаба — первый замкомандира Азовского военно-морского района Черноморского флота России Валерий Транковский. Под машину было заложено СВУ, сообщает Baza .

Кадры сняты с камеры видеонаблюдения. На видео черный автомобиль военнослужащего пересекает лежачего полицейского, когда раздается взрыв. Транспортное средство буквально разлетается на куски.

Взрыв произошел 13 ноября. Военный погиб на месте. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Выяснилось, что за подорванным в Севастополе военнослужащим следили целую неделю. Преступники установили взрывчатку на днище автомобиля со стороны водителя. Устройство привели в действие дистанционно. Задержанные подозреваемые работали по заданию Киева.