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В Севастополе возбудили дело по факту убийства военного при взрыве авто

В Севастополе по факту подрыва автомобиля и смерти военнослужащего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия продолжают выясняться, сообщает пресс-служба СК РФ .

По предварительным данным, в среду в Гагаринском районе Севастополя сработало взрывное самодельное устройство. Оно было прикреплено к днищу автомобиля. В результате погиб офицер ВС РФ.

Следствие возбудило дело по факту совершения террористического акта и незаконного оборота взрывчатых веществ (п. «б» ч. 3 ст. 205, ч.1 ст. 222.1 УК РФ).

На данный момент проводятся экспертизы, устанавливаются лица, причастные к преступлению. Другие обстоятельства происшествия выясняются.

Подрыв автомобиля офицера произошел на улице Тараса Шевченко около 10:00 в среду. В результате погиб капитан 1-го ранга Черноморского флота.