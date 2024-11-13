Губернатор подтвердил убийство военного при взрыве авто в Севастополе

сегодня в 11:01

Развожаев: при взрыве машины в Севастополе погиб военный

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале написал, что при взрыве машины в Севастополе погиб военнослужащий. По словам главы города, это могла быть диверсия.

Развожаев заявил, что один из местных жителей 13 ноября в 09:53 позвонил в экстренные службы и заявил о пожаре на улице Тараса Шевченко. По словам заявителя, на месте взорвался автомобиль.

Находившегося в машине мужчину вытащили из транспорта и передали врачам. Спасти пострадавшего не удалось — он умер от полученных травм.

По словам губернатора, погибший служил в российской армии.

«Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии», — написал Развожаев.

Предварительно, погибшим при взрыве машины мог оказаться капитан 1-го ранга Черноморского флота.