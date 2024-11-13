Mash: за подорванным в Севастополе офицером следили около 7 дней

За подорванным в Севастополе начальником штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ, капитаном I ранга следили около недели, сообщает Mash .

По предварительным данным, неизвестные установили взрывчатку на днище автомобиля со стороны водителя. Устройство привели в действие дистанционно. Это произошло около 10:00. В тот момент офицер ехал по улице Тараса Шевченко.

В течение пяти минут после взрыва на место происшествия прибыли оперативные группы. Спасти 47-летнего мужчину не удалось — он скончался от травм и кровопотери. Также ему оторвало две ноги из-за взрыва.

По данным следствия, основная версия происшествия — заказное убийство. Отмечается, что военнослужащий с декабря 2023 года находился в украинских списках.

Машина офицера взорвалась на улице Тараса Шевченко в Севастополе в среду. Убийство военного при взрыве авто подтвердил губернатор Михаил Развожаев.