сегодня в 12:42

Байкер чудом избежал столкновения с авто на Дмитровском шоссе в Москве

Мотоциклист чудом избежал дорожно-транспортного происшествия на Дмитровском шоссе в Москве. Опасный маневр автомобиля вывел мотоциклиста из себя, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» .

На опубликованных кадрах видно, как байкер едет по Дмитровскому шоссе. Неожиданно дорогу ему преграждает красный кроссовер Suzuki Jimny, водитель которого решил развернуться. Байкер чудом уходит от столкновения.

Затем мотоциклист останавливается, преграждает дорогу Suzuki и в порыве ярости сбивает ногой зеркало заднего вида на водительской двери. После этого кроссовер поспешил уехать.

К настоящему моменту других подробностей инцидента нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.