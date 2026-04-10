Разбиты окна: семиклассник расстрелял из пневматики поезд столичного метро

В полицию поступило сообщение о том, что в депо были обнаружены разбитые окна двух вагонов поезда. Предположительно, хулиганство произошло, когда поезд двигался по открытому участку трассы между станциями «Измайловская» и «Первомайская» Арбатско-Покровской линии.

Вблизи места происшествия сотрудники полиции столичной подземки задержали подозреваемого, которым оказался ученик 7-го класса общеобразовательной школы. Подросток рассказал, что в компании своих сверстников произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону электропоезда. В результате стрельбы были разбиты стекла вагона.

Кроме того, несколько дней назад юноша проехал от улицы 12-й Парковой до Нижней Первомайской снаружи маршрутного автобуса и попал в поле зрения правоохранителей.

В отделе полиции в присутствии законного представителя со школьником провели профилактическую беседу. В отношении отца подростка составили два административных протокола по 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

«Семиклассник поставлен на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних отдела МВД России по району Восточное Измайлово», — написала Волк в своем Telegram-канале.

