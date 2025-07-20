Распивали спиртное: пьяная женщина зарезала друга в Подольске
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В Подольске было возбуждено уголовное дело в отношении женщины, ударившей своего знакомого ножом, когда они вместе распивали алкоголь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел в квартире дома в деревне Бородино. Женщина и ее знакомый 1994 г. р. проводили время, выпивая спиртное. Внезапно между ними вспыхнула ссора.
В результате конфликта женщина схватила нож и ударила им друга. Пострадавшего госпитализировали.
Подозреваемая вскоре была задержана. Это уроженка Оренбургской области 1992 г. р. В отношении нее возбудили дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Ранее подросток ударил ножом товарища в московской гостинице «Космос». Они поругались из-за того, что один попытался смешно сфоткать другого и отправить девчонкам ради шутки.