Распивали спиртное: пьяная женщина зарезала друга в Подольске

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Женщина ударила ножом знакомого во время распития спиртного в Подольске

В Подольске было возбуждено уголовное дело в отношении женщины, ударившей своего знакомого ножом, когда они вместе распивали алкоголь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону .

Инцидент произошел в квартире дома в деревне Бородино. Женщина и ее знакомый 1994 г. р. проводили время, выпивая спиртное. Внезапно между ними вспыхнула ссора.

В результате конфликта женщина схватила нож и ударила им друга. Пострадавшего госпитализировали.

Подозреваемая вскоре была задержана. Это уроженка Оренбургской области 1992 г. р. В отношении нее возбудили дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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