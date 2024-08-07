«Работает танк прямой наводкой»: пограничники сообщили о ситуации в Судже
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По ситуации на участке российской границы в районе Курской области поступает информация, что город Суджа находится в оперативном окружении, сообщает Telegram-канал «Старший Пограннаряда».
По пограничному отделу работает танк прямой наводкой.
Также пограничники вместе с военными находятся в окружении на МАПП «Суджа». Бойцы неоднократно вызывали на себя огонь противника.
В Курской области наблюдается напряженная ситуация. Территорию постоянно обстреливают со стороны Украины. Атаки ВСУ начались 6 августа. Они ведутся с помощью беспилотников, также через российскую госграницу пытались прорваться диверсанты. В регионе сбили ракеты. Есть погибшие и раненые, в том числе и дети.