Пылающий город: появились спутниковые снимки пожаров в Лос-Анджелесе

На первых изображениях можно увидеть дома и зеленые насаждения до ЧП, а вторые сделаны в момент разгула стихии.

Ранее телеканал ABC сообщал, что лесные пожары в районе Лос-Анджелеса нанесли сильный ущерб. В результате ЧП есть погибшие и пострадавшие. Действующий президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии для помощи властям штата в борьбе с последствиями бушующих пожаров.

Сгорели и дома некоторых голливудских звезд. Из района ЧП эвакуировали жителей.

Ущерб для инфраструктуры Лос-Анджелеса оценили в 57 млрд долларов. Уничтожено по меньшей мере 1 тыс. строений, огонь охватил 11 тыс. га земли. Стихия угрожает голливудской Алее славы и Dolby Theater, где каждый год проходит церемония вручения «Оскара». В этом году ее уже перенесли с 17 на 19 января.