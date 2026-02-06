Путину доложили о покушении на генерал-лейтенанта Алексеева
Вся информация о покушении на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева докладывается президенту РФ Владимиру Путину, сообщают «Известия».
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сейчас спецслужбы проводят расследование в связи с нападением на генерал-лейтенанта. Соответствующая информация передается главе государства.
«Мы желаем генералу выздороветь, надеемся, что так и будет», — добавил Песков.
Неизвестный выстрелил в генерал-лейтенанта несколько раз на Волоколамском шоссе в Москве. Киллер стрелял в спину. СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.
