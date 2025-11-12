сегодня в 11:46

Путешественников, упавших с ледяного склона в Карачаево-Черкессии, спасли

Сотрудники МЧС спасли пятерых путешественников, которые сорвались с ледяного склона в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Туристическая группа, состоящая из пяти людей, шла в Махарское ущелье. Во время пути трое сорвались с ледяного склона. Они получили большое количество травм.

Пострадавших спускают. У двоих путешественников черепно-мозговые травмы. У одного повреждены колени.

Инцидент произошел днем 11 ноября. На помощь туристам отправились местные сотрудники МЧС на технике высокой проходимости. Группа не регистрировалась в ведомстве перед походом.

