Путешественников, упавших с ледяного склона в Карачаево-Черкессии, спасли
Сотрудники МЧС спасли пятерых путешественников, которые сорвались с ледяного склона в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Туристическая группа, состоящая из пяти людей, шла в Махарское ущелье. Во время пути трое сорвались с ледяного склона. Они получили большое количество травм.
Пострадавших спускают. У двоих путешественников черепно-мозговые травмы. У одного повреждены колени.
Инцидент произошел днем 11 ноября. На помощь туристам отправились местные сотрудники МЧС на технике высокой проходимости. Группа не регистрировалась в ведомстве перед походом.
