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Птицы массово гибнут на пруду в Новой Москве

Зафиксирована массовая гибель птиц в районе поселения Первомайское города Москвы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

По предварительным данным, причиной массовой гибели птиц стало загрязняющее вещество. Оно неизвестным образом попало в водоем.

Сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства произошедшего. Специалисты берут пробы воды и биоматериалов, чтобы выяснить, кто виновен в смерти живых существ.

Ранее в Королеве погибли птицы. Одной из причин произошедшего стала плохая экологическая ситуация в регионе.