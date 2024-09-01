Птицы массово гибнут на пруду в Новой Москве
Фото - © прокуратура Москвы
Зафиксирована массовая гибель птиц в районе поселения Первомайское города Москвы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.
По предварительным данным, причиной массовой гибели птиц стало загрязняющее вещество. Оно неизвестным образом попало в водоем.
Сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства произошедшего. Специалисты берут пробы воды и биоматериалов, чтобы выяснить, кто виновен в смерти живых существ.
Ранее в Королеве погибли птицы. Одной из причин произошедшего стала плохая экологическая ситуация в регионе.